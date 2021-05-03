Avşa Adası kıyılarını deniz salyası kapladı
İstanbul başta olamak üzere Marmara'ya kıyısı bulunan kentlerde görülen 'deniz salyası' şimdi de Avşa Adası'nda görüldü.
Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Marmara Denizi'nin Avşa adası kıyılarını kapladı.
Denizin üzerini saran tabakayı görenler, şaşırırken, bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.
Konu ile ilgili konuşan Gemli Kaptanı Olgu Tuğrul, her yıl benzer manzaralar ile karşılaştıklarına işaret ederek, "Marmara Denizi'nin bu seneki en büyük sıkıntısı salya. Denize çok büyük bir zararı var. Özellikle balıkçılara, gemilere, yaşayan canlıların ölümüne neden oluyor. Ekim ayından beridir oldukça fazlalaştı. Nedenini bilemiyoruz, daha önceleri çok az oluyordu fakat bu sene değişik bir hal aldı" diye konuştu.
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