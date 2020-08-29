Avukata cinsel saldırı suçlaması: Haber alınamayan kadına ulaşıldı

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 07:56

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ünal Işık, tekrar bir cinsel saldırı ile gündeme geldi. B. isimli bir kadın sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak Işık tarafından cinsel saldırıya uğradığını ve yaşamına son vereceğini söyledi.

B., "Yaşamıma son vermeden önce bir kaç şey yazmak istiyorum: 19 yaşındayım.. Avukat Ünal Işık'ın cinsel saldırısına uğradım. Ailesi ve arkadaşları tarafından defalarca tehtit ve taciz edildim. Bu olayı yaşadığımdan beri ölmek istiyorum. Onurum gururum incindi. Kalbim kırıldı..Beni dizlerimin üstüne çöktüren bu vahşi insanlarla daha fazla mücadele edemiyorum. Bu dünyayı terk ediyorum" dedi.

Yaşamıma son vermeden önce bir kaç şey yazmak istiyorum: 19 yaşındayım.. Avukat ünal ışık in cinsel saldırısına uğradım... ailesi ve arkadaşları tarafından defalarca tehtit ve taciz edildim... bu olayı yaşadığımdan beri ölmek istiyorum.. — B. (@kartanesi_04) August 28, 2020

B.'nin açıklamalarının ardından #AvukatÜnalIşıkTutuklansın etiketi kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Bu paylaşımlardan sonra B.'yi tanıyanlar üzerinden kadına ulaşılmaya çalışıldı ancak bir süre B.'den kimse haber alamadı.

NAZLIAKA: KIZ KARDEŞİMİZE ULAŞTIK

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşım ile B.'ye ulaştıklarını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Nazlıaka, "Çok şükür! Kız kardeşimiz sağ salim bulundu. Kadın dernekleri, barolar, emniyet, duyarlı olan herkes müthiş bir çaba harcadı. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

Çok şükür! Kız kardeşimiz sağ salim bulundu. Kadın dernekleri, barolar, emniyet, duyarlı olan herkes müthiş bir çaba harcadı. Emeği geçen herkese teşekkürler. pic.twitter.com/frc8VQdR8w — Aylin Nazlıaka ???? (@AylinNazliaka) August 28, 2020

Avukat Ünal Işık geçen yıl iş görüşmesi için ofisine gelen bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları ile gündeme gelmişti.