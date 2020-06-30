Avukatlara TOMA’lı engel

30 Haziran 2020 Salı, 10:06

İzmir Barosu’nun, çağrısıyla dün saat 19.00’da baro önünde toplanan avukatlar, baro önünden Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde cüppeleriyle yürüyüş yapmak istedi. Polis engeliyle karşılaşan ve yürüyüşlerine izin verilmeyen avukatlar oturarak tepki gösterdi.

Yürüyüşlerinin anayasal hak olduğunu söyleyen İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, “Yürüyüşe izin vermeyerek suç işliyorlar. Ankara’da direndik, yürüdük kazandık. Burada da yürüyerek kazanacağız. Bizi bu sokağa hapsedenler, engelleyenler tarihin karanlık sayfalarında yer alacak. Yarın onlar değil biz kazanacağız diyerek tepki gösterdi.

“Savunma susmayacak” sloganları atarak bekleyen avukatlara hitap eden Yücel, “Yasa teklifi geri çekilene kadar her gün eylem yapacağız” dedi.