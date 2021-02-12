Avustralya Açık, seyirciye kapalı
The Age’de yer alan haberde, Victoria eyaletinin belirli bölümlerinde vaka sayısında artış görüldüğü ve Victoria hükümetinin beş günlük bir karantina ve kısıtlama kararı aldığı belirtildi.
Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta sınırlı sayıda seyirci ile başlayan turnuvada Victoria eyaletinde artan vakalar sebebiyle maçların beş gün boyunca seyircisiz oynanmasına karar verildi.
The Age’de yer alan haberde, Victoria eyaletinin belirli bölümlerinde vaka sayısında artış görüldüğü ve Victoria hükümetinin beş günlük bir karantina ve kısıtlama kararı aldığı belirtildi. Victoria Eyalet Hükümeti’nin almış olduğu karar doğrultusunda beş gün boyunca seyirciler turnuvaya katılamayacak ancak turnuva kaldığı yerden devam edecek. Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından seyircilerin en erken çeyrek final karşılaşmalarında tribünlere dönebileceği ifade edildi. Victoria Başbakanı Daniel Andrews yaptığı açıklamada yeni vakaların İngiltere kaynaklı olduğunu belirtirken, ‘’ Salgın ülkemizin hiçbir yerinde görülmemiş bir hızla ilerliyor. Aldığımız tavsiyeler sonrasında karantina sürecini başlattık. Tenisin buna nasıl uyum sağlayacağını bilmiyoruz. Spor etkinlikleri bir işyeri görevi görecek, eğlence yeri olmaları şu an için mümkün değil. ‘’ ifadelerini kullandı.
Avustralya Açık turnuva direktörü Craig Tiley, turnuvanın geri kalan kısmının bir bubble ortamında oynanmasını planladıklarını söyledi. Tiley, "Turnuva devam edecek. Oyuncular geçen yıl farklı olmayan bir ortamda rekabet edecekler. Turnuvada şu an için sadece oyuncular, destek ekipleri ve işlerini evden yapamayanlar olacak. ‘’ dedi.
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