Ayasofya'da cuma namazına katılan AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Şerifoğulları, tedbir amaçlı 14 gün kendisini izole edecek. Şerifoğulları, Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınan cuma namazına da katılmıştı.
Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Şerifoğulları, tedbir amaçlı 14 gün kendisini izole edecek. Şerifoğulları, Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınan cuma namazına da katılmıştı.
Şerifoğulları'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı 14 gün kendisini izole edeceği bildirildi.
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