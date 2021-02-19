Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: Tarım deyince akan sular durur

19 Şubat 2021 Cuma, 08:52

Kadınların daha fazla üretmesini ve dayanışma ile güçlenmesini sağlayan kooperatifçilik Aydın’da büyümeye devam ediyor. Sultanhisar ilçesinde yaşayan kadınların bir araya gelerek kurduğu Efeler Diyarı Kadın Girişimi, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleri ile ürün yelpazesini geliştirdi ve tesisleşme yolunda önemli bir adım attı.

Aydın’da kırsal kalkınmayı destekleyen projelerinin yanı sıra kadın kooperatifçiliğine özel önem veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Atça’da Efeler Diyarı Kadın Girişimi'nin tesisinin açılışına katıldı.

Kooperatif tesisinin açılış törenine CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, kooperatif üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

ÇERÇİOĞLU: DÜNYA BU SÜREÇTEN DERS ÇIKARTMALIDIR

Açılış töreninde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın ekonomisinin yüzde ellisinin tarıma dayalı olduğunu belirterek, “Özellikle kadın kooperatiflerini dün olduğu gibi bugün de destekliyoruz. 19 koca yürekli kadın çıktı ve biz kooperatif kuracağız dedi. Çok değerli İzmir Büyükşehir Belediyesi Bakanımızın eşi Neptün Soyer’in desteği ile bugün hep beraber bu kooperatifi açacağız. Herkesin eline sağlık, yüreğine sağlık, iyi ki varsınız” dedi.

"KADINLARIN GÜCÜNDEN KORKUYORSUNUZ"

Türk Medeni Kanunu’nun 95. yıl dönümü vesileyle kadın erkek eşitliği konusunda da açıklamalar yapan Başkan Çerçioğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnet uygularımı ifade etmek istiyorum. Kadın ve erkek eşitliği bizim için çok önemli. Bir üzüntümü ifade etmek istiyorum. Kadın-erkek eşitliğini simgeleyen soyut bir heykel yapmak istedik. Maalesef AKP’li Büyükşehir meclis üyeleri ret oyu verdi. Soruyorum size; kadın-erkek eşitliğini soyut bir heykelle Aydın’ın belli noktalarında simgelenmesinden neden rahatsızlık duyuyorsunuz! Sizler kadınlardan korkuyorsunuz, kadınların gücünden korkuyorsunuz. O büyük mücadelenin kıvılcımı bu topraklarda yakıldı. Bizler kadını ve erkeği ile cephede ve cephe gerisinde büyük mücadele verdik” diye konuştu.

NEPTÜN SOYER: TARLADAN SOFRAYA YANINIZDAYIZ

İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer yaptığı konuşmada, Köy-Koop Birliği’nin İzmir’de 20 binin üzerinde üretici ortağı olduğunu belirterek, “Tarlada ve söz alma mekanizmalarında kadın-erkek bir arada toplumsal cinsiyet eşitliği felsefinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Yanımızda, yöremizde bu yolda çalışan kadınlarla beraber dayanışma içinde olmak istiyoruz. Kooperatifçiliğin gelişim kuralı gönüllülük ve dayanışmadır. Elimizden geldiğince yanınızda olacağımıza söz veriyoruz. Tarladan sofraya yanınızdayız” dedi.

"YÜREĞİ EFE TÜRK KADINLARINI BİZLERLE ÇALIŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Kooperatifin Kurucu Başkanı Müjgan Yıldırımkaya destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini ileterek şunları söyledi:

“Bizler Cumhuriyet kadınları olarak Atamızın izinde gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olan cennet memleketimiz Aydınımızın geleneksel yerel kültürünü yaşatmak; geçmişten geleceğe bir köprü oluşturmak; kadınlarımızın üreten, çalışan, bağımsız bireyler olarak sosyal hayata layık oldukları yere gelmesini sağlayıp onları sosyal yardım kuyruklarından çıkartıp ekonomik özgürlüklerinin sağlamasını hedefliyoruz. Bu yolda bizlerle yürümek isteyen, yüreği efe, Türk kadınlarını bizlerle çalışmaya davet ediyoruz.”

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, girişimci kadınlarla bir yıl önce başladıkları bu projenin başarılı şekilde amacına ulaşma yolunda ilerlediğini belirtti. Sultanhisar’ın verimli topraklara sahip olduğuna da değinen Başkan Yıldırımkaya, Ata Tohumları ve karakılçık buğdayı gibi yerel tohumların üretimini ve tohumlarının çoğaltılmasını desteklediklerini söyledi.