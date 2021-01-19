'Aydın jeotermal santrallar yüzünden çürük yumurta kokuyor'

19 Ocak 2021 Salı, 16:48

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından kurulan 'Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu' heyeti, Ali Öztunç başkanlığında gerçekleştirilecek bilgi toplama, inceleme ve toplantıların ilk ayağını Aydın'da yaptı. CHP heyetine, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da eşlik etti.

Komisyon başkanı CHP'li Öztunç, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı açıklamada incelemelere ilk olarak Aydın'dan başladıklarını, daha sonra Manisa, Denizli, İzmir ve Muğla'da devam edeceklerini ifade etti.

"YANLIŞ UYGULAMALAR TARIMI ETKİLİYOR"

Aydın’a İzmir’den gelirken ‘çürük yumurta’ kokusu aldıklarını söyleyen Öztunç, “Belki siz Aydınlılar, burada yaşadığınız için alışkın olabilirsiniz ama Aydın’a ilk kez gelen veya Aydın’dan geçen birisi bu kokuyu hemen alıyor. JES, sadece çevre açısından sıkıntılı değil, tarım açısından da sıkıntılı. Bu bölge, dünyanın en güzel incirlerinin üretildiği bir bölge ama maalesef JES’ler yanlış kullanıldığı için tarımı, ürünlerini etkiliyor” dedi.

"JES'LERİ GÜNDEME GETİRECEĞİZ"

JES’lerin ‘yenilenebilir bir enerji’ olduğunu ve bunu kabul ettiklerini vurgulayan Öztunç, “Ama doğru yapılırsa. Dünyadaki uygulanan yöntemlerle uygulanırsa bu yenilenebilir bir enerjidir. Maalesef Türkiye’de bu yol yapılmıyor ve dünya standartlarında kullanılmıyor. Jeotermal enerjiyle ilgili çalışmalarımızın ardından hazırlayacağımız rapor genel başkanımıza ve MYK’mıza sunacağız. TBMM’de gündeme getireceğiz” diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI HALKTAN O KADAR KOPTU Kİ, GÖREMİYOR, KOKUYU ALAMIYOR"

CHP’li Öztunç, Aydın’ın JES konusunda en çok yatırım yapılan bölge olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı birkaç gün önce bir açıklama yaptı. ‘Manisa cazibe merkezi olacak’ dedi. Cumhurbaşkanı halktan o kadar koptu ki artık göremiyor, kokuyu alamıyor. Muhtemelen uzun yıllardır Aydın’a gelmemiştir. Muhtemelen Aydın’a geldiğinde bu kokuyu almasın diye arabasının pencereleri tamamen kapatılmıştır. Aydın’a bir gelsin, bir gezsin de bu kokuda yaşayabilir mi bir görsün. Kendisi sarayda binlerce dolarlık kokularla yaşadığı için buradaki bu çürük yumurta kokusunu bilmiyor, duymuyor, kokuyu alamıyor.”

"CUMHURBAŞKANI, KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALİNİN HAVAYI KİRLETECEĞİNİN FARKINDA BİLE DEĞİL"

Türkiye’de bugüne kadar çevre konusunda en duyarsız ve başarısız hükümetin AKP iktidarı olduğunu söyleyen Öztunç, “Osmanlı döneminde dahi çevreye zarar yoktur. Cumhuriyet döneminde çevreye zarar veren başka bir hükümet olmamıştır. Maalesef AKP hükümeti çevreye çok büyük zarar veriyor. Cumhurbaşkanı, ‘termik santral açıyoruz, hava temiz olacak’ dedi. Kömürlü termik santralinin havayı kirleteceğinin farkında bile değil” dedi.

"AYDINLILAR, KOKU YÜZÜNDEN VİRÜS BİTTİKTEN SONRA DA MASKE TAKSIN"

Öztunç, maskenin koronavirüs salgınıyla birlikte kullanımının arttığını işaret ederek, “Ama Aydınlılar, koronavirüs bittikten sonra da çıkartmasınlar. Çünkü koku yüzünden kalıcı hale gelecek. Aydınlılar maske takmaya devam etsin, bu kokunun önüne başka türlü geçilemeyecek” diye konuştu.

"ZAMAN ZAMAN NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUZ"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’nin bölgedeki JES’ler konusunda uzun süredir ilgilendiğini ve çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Zaman zaman Aydın’da nefes almakta zorlanıyoruz. Yıllardır bunu dile getiriyoruz. En son il kongresinde milletvekillerimizle birlikte bacalardan salınım rakamlarını aktarmıştık. O günden bugüne biz bunları söylemeye devam ettik” dedi.