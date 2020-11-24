Aydınlatma talebi yerine getirilmeyince dağıtım şirketini taradı

24 Kasım 2020 Salı, 17:22

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde nüfusuna kayıtlı bir şahıs, altı aydan bu yana evinin önüne elektrik direği dikilmediğini öne sürüp, içeride çalışanların da olduğu sırada Yedaş binasına gelerek elindeki pompalı tüfekle binanın camlarına ateş etti.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, binanın camlarının kırıldığı görüldü.

Polis ekipleri, olayın ardından elinde tüfeğiyle kaçan kişiyi yakaladı.











