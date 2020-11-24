Aydınlatma talebi yerine getirilmeyince dağıtım şirketini taradı
Ordu’nun Gölköy İlçesi Süleymaniye Mahallesi’nde bir kişi, ilçede bulunan Yedaş Elektrik Dağıtım şirket binasını pompalı tüfekle taradı.
Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde nüfusuna kayıtlı bir şahıs, altı aydan bu yana evinin önüne elektrik direği dikilmediğini öne sürüp, içeride çalışanların da olduğu sırada Yedaş binasına gelerek elindeki pompalı tüfekle binanın camlarına ateş etti.
Kimsenin yaralanmadığı olayda, binanın camlarının kırıldığı görüldü.
Polis ekipleri, olayın ardından elinde tüfeğiyle kaçan kişiyi yakaladı.
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- DEVA Partisi yönetiminde 'Ilıcak' detayı
- “ ‘Talimat gelir’ diyerek tekliflerimiz reddedildi
- Arınç’ın koruması artık kalktı; bileti kesildi
- Bahçeli yine Çakıcı'yı savundu
- Davutoğlu'ndan Bülent Arınç'a Kavala ve Demirtaş yanıtı
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- CHP’den Bahçeli’ye “İmamoğlu” tepkisi
- AKP'li Çamlı, Erdoğan'ın sözlerini yanlış anladı
Video Haberler
- “Öyle mi alay komutanı?” diyen sendikacıya gözaltı
- Gündem oldu! Biz geldik gidiyoruz, siz ayvayı yediniz
- İYİ Parti grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Ceza yedi “Öteki tarafta görüşeceğiz” dedi
- Bebeğini ölüme böyle terk etti
- Annesinin ölüm haberini canlı yayında aldı
- 201 kişinin ölümüne ilişkin çarpıcı iddia
- İYİ Parti'den duygulandıran paylaşım
- Cumhur İttifakı'nda son durum ne? İşte son anket
- Skandal görüntüler! Kargocudan 'vururum' tehdidi
En Çok Okunan Haberler
- Albayrak gitti, ATV hükümete çattı: Dile kolay!
- DEVA Partisi yönetiminde 'Ilıcak' detayı
- “ ‘Talimat gelir’ diyerek tekliflerimiz reddedildi
- Arınç’ın koruması artık kalktı; bileti kesildi
- Bahçeli yine Çakıcı'yı savundu
- Davutoğlu'ndan Bülent Arınç'a Kavala ve Demirtaş yanıtı
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Oyuncu Devrim Parscan yaşamını yitirdi
- CHP’den Bahçeli’ye “İmamoğlu” tepkisi
- AKP'li Çamlı, Erdoğan'ın sözlerini yanlış anladı