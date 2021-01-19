Ayhan Bilgen'den yeni siyasi parti sinyali
Tutuklu bulunan eski Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç olduğunu belirten Bilgen, yeni bir siyasi parti sinyali verdi.
Bilgen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir”
Türkiye’de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir.— Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) January 18, 2021
"Kobani" soruşturması kapsamında tutuklanan ve yerine kayyım atanan Bilgen, geçen günlerde hala üyesi olduğu HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunmuştu.
Bilgen, HDP'nin tersine Türkiyelileşme yaşadığını ifade etmişti.
"HDP kurulurken planlanan Türkiyelileşme ile Türkiye toplumunun Kürtler dışındaki farklı mağduriyet sahibi kesimleriyle empati yapılması ve ortak mücadele yürütülmesi hedefleniyordu" diyen Bilgen, “Bu konuda başlangıç düzeyinde bir adım atılmış olsa da, istenen düzeyde mesafe alınmaması yeniden masaya yatırılmalıdır. Siyasi partilerde genişleme sorunları söylem, dil, algı, iletişim kaynaklı olabileceği gibi yapısal, örgütsel, çalışma tarzından kaynaklı da olabilir” ifadelerini kullanmıştı.
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