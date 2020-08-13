Aylarca süren takip sonuç verdi: Karaman'da sahte reçete çetesi çökertildi
Karaman'da, uyuşturucu ticareti, resmi belge ve mühürde sahtecilik, hırsızlık ile piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3’ü kadın 14 kişi adliyeye sevk edildi.
Karaman'da polisin suç şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 14 zanlı yakalandı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturu sürdüğü iddia edilen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 6 ay boyunca yapılan takipte şebeke üyelerinin ayrıca piyasaya sahte para sürme, hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik de yaptıkları tespit edildi.
Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 3'ü kadın 14 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 1550 uyuşturucu hap, 2 doktor kaşesi, reçeteler, 52 bin 600 lira ve bir miktar esrar ile eroin ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, herhangi bir sağlık problemi olmadığı halde hastaneye gidip, muayene için barkot aldıkları iddia edildi.
Hemşirelik 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen şüphelilerden Rumeysa B'nin de bu barkotları ele geçirdikleri reçetelere yapıştırıp, çaldıkları doktor kaşeleriyle sahte reçete düzenlediği ileri sürüldü.
Şebeke üyelerinin, Rumeysa B'nin yazdığı kırmızı reçeteli ilaçları, Antalya ve Mersin'deki eczanelerden aldıkları bildirildi.
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