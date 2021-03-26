AYM'den Gezi Parkı eylemlerine katılan memurlarla ilgili karar

26 Mart 2021 Cuma, 12:02

KESK’e bağlı Eğitim Sen üyeleri Mehmet Akarsubaşı, Münir Korkmaz, Orhan Alıcı, Mehmet Rüştü Şatır, Halil Kara ve Yalçın Alçiçek ile SES üyesi Gülistan Atasoy, Adana’da 2013’teki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle uyarı cezası aldı.

Kararı ayrı ayrı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan 7 kişinin başvuruları birleştirildi. Eylemlere sendikalarının kararıyla katıldıklarını söyleyen memurlar, sendika haklarının da engellendiğini öne sürdü.

“Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak” gerekçesi ile verilen cezayı yerinde bulan Anayasa Mahkemesi, kararında, cezaya konu olan eylemlerin barışçıl olmaktan çıktığını, başvurucular şiddet eyleminde bulunmasa da barışçıl niteliğini kaybetmiş bir gösteride bulunarak kamu görevliliğinden doğan yükümlülüklerine aykırı davrandığını tespit etti.

KARAR 1 OY FARKLA ÇIKTI

Karara katılmayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, gerekçesinde “Başvurucuların barışçıl olmaktan çıkmasına herhangi bir katkı yaptıkları tespit edilemeyen bir toplantıya yalnızca katılmış olmaları nedeniyle kategorik olarak cezalandırıldıkları anlaşılmaktadır” dedi. Anayasa Mahkemesi’nin önceki kararlarına da atıf yapan Arslan, katıldıkları toplantıda yasaklanmış davranışlarda bulunmayan kişilerin hafif de olsa cezalandırılmaması gerektiği görüşünü savundu.

Başkanvekili Hasan Tahsin Gökçan da “Kamu görevlisinin devlete sadakat yükümlülüğü hükümete sadakat anlamına gelmeyip, Anayasaya sadakat, başka deyişle anayasada öngörülen siyasi ve hukuki düzene sadakat olarak anlaşılmalıdır” değerlendirmesi yaparak, kararın aksine toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğini ifade etti.

"DEMOKRATİK TOPLUMLARDA YOLLAR SADECE ARAÇLARIN GEÇMESİ İÇİN DEĞİL"

Karara karşı oy kullanan Engin Yıldırım ise, İspanya Anayasa Mahkemesi’nin bir kararına atıf yaparak, “Yolların demokratik toplumlarda sadece araçların geçmesi için’ olmadığı vurgulanmıştır” dedi. Yıldırım, “Yollar, sokaklar, caddeler ve meydanlar çok eski dönemlerden beri halkın bir araya gelip, konuları tartıştığı, protesto ettiği, yetkililere talep ve şikayetlerini ilettiği (…) kadim mekan ve alanlardır” değerlendirmesini yaptı. Yıldırım, bu alanlarda toplanmanın çeşitli gerekçelerle cezalandırılmasının demokrasinin yaygınlaşmasına ve hesap verebilir yönetim anlayışının gelişmesine zarar vereceğine işaret etti.