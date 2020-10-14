AYM'nin olağanüstü toplantısı sona erdi
AYM'nin Enis Berberoğlu kararıyla ilgili olağanüstü toplantısı yaklaşık 3 buçuk saatin ardından sona erdi.
Anayasa Mahkemesi'nin, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararı ile ilgili olağanüstü toplantısı sona erdi. Saat 14:00'te başlayan toplantı yaklaşık 3 buçuk saat sürdü.
Toplantıda, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' paylaşımın da konuşulması bekleniyordu.
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