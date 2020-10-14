AYM'nin olağanüstü toplantısı sona erdi

AYM'nin Enis Berberoğlu kararıyla ilgili olağanüstü toplantısı yaklaşık 3 buçuk saatin ardından sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2020 Çarşamba, 17:43
Abone Ol google-news

Anayasa Mahkemesi'nin, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu kararı ile ilgili olağanüstü toplantısı sona erdi.  Saat 14:00'te başlayan toplantı yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. 

Toplantıda, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' paylaşımın da konuşulması bekleniyordu. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler