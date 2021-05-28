Ayşe Begüm Onbaşı Dünya Şampiyonu oldu

28 Mayıs 2021 Cuma, 18:09

19 yaşındaki milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda 21.850 puanla dünya şampiyonu oldu.

11 yaşından beri milli formayı taşıyan Ayşe Begüm Onbaşı, 2016’dan bu güne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda 36 altın madalya da dahil olmak üzere 60'tan fazla madalya kazandı.



