Ayşe Buğra'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
İş insanı Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kavala ve kendisini hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Buğra, “Bu olan biteni bir hukuk süreci olarak yorumlamak imkânsız. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını esefle karşılıyorum, memleketim adına üzülüyorum” dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanma şekline itiraz eden akademisyen ve öğrencilerin protestolarıyla ilgili yaptığı açıklamada Osman Kavala'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı hedef aldı.
Erdoğan, "Yani aynı zihniyet şu Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi, böyle nadide bir üniversitemizi bunları alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz. Buna müsaade etmemiz mümkün değil" dedi.
Ayşe Buğra, Osman Kavala'nın bugünkü duruşması sonrası yaptığı açıklamada Erdoğan'ın sözlerine de yanıt verdi. Buğra, şunları kaydetti:
"Bu olan biteni bir hukuk süreci olarak yorumlamak imkânsız. 3,5 yıldır süren ve gittikçe ağırlaşan bir eziyet süreci. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını esefle karşılıyorum, memleketim adına üzülüyorum."
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