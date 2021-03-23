Ayvalık'ta Nejat Uygur Sahnesi açıldı
Ayvalık’ta 1978 yılında açılan, film gösterimleriyle sinemaseverlerin o yıllardaki tek eğlence merkezi olan Vural Sineması, ekonomik nedenlerle geçtiğimiz yıllarda kapısına kilit vurulmuştu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in girişimleri sonucu belediye tarafından kiralanan sinema tepeden tırnağa yenilenerek Nejat Uygur Sahnesi adıyla hizmete açıldı.
Balıkesir’in dünyaca ünlü ilçesi Ayvalık’ta 1978 yılında açılan, film gösterimleriyle sinemaseverlerin o yıllardaki tek eğlence kaynağı olan Vural Sineması, ekonomik nedenlerle geçtiğimiz yıllarda kapısına kilit vurulmuştu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in girişimleri sonucu belediye tarafından kiralanan sinema tepeden tırnağa yenilenerek Nejat Uygur Sahnesi adıyla hizmete açıldı. Türkiye’nin ilk kadın gitaristi Begül Erhan’ın konseriyle gerçekleştirilen açılışa, Nejat Uygur’un oğullarından Süha Uygur katıldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Vural Sineması’nın Ayvalık’ta yaşayan hemen herkesin hayatında bir şekilde anılar bıraktığını belirterek, salonunun usta oyuncu Nejat Uygur Sahnesi adıyla yeniden Ayvalık’ın kültür ve sanat hayatına kazandırılmasından büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.
Sinemaların ve tiyatroların kapatıldığı bir dönemde Ayvalık olarak aynı hataya düşmek istemediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ergin, "Çadır tiyatrosunda eşi ve beş çocuğuyla başladığı yolculuğu Türkiye’nin tam kalbinde bitiren değerli sanatçı Nejat Uygur isminin bu sahneye verilmesinden onur duyuyoruz. Değerlerimizi çabuk tükettiğimiz bugünlerde Nejat Uygur’u eşyaları, yaşamından parçaları, fotoğraflarıyla hayata tutmayı başarmışlar. Ne mutlu bize, Ayvalık’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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