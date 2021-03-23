İzmir'de işsizlik yüzde 17'ye ulaştı
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre İzmir'de işsizlik oranı 1,1 puanlık artış ile yüzde 17,1 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 18,1 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İzmir'de istihdam edilenlerin sayısı 2020 yılında, geçen yıla göre 129 bin kişi azalarak 1 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı ise 4,3 puan azalarak yüzde 42,9 oldu.
2020 yılında İzmir'de tarım sektöründe çalışanların sayısı 2019 yılına göre 28 bin kişi, sanayi sektöründe çalışanların sayısı 5 bin kişi, hizmet sektöründe çalışanların sayısı ise 97 bin kişi azaldı. İzmir'de istihdam edilenlerin yüzde 8,2’si tarım, yüzde 33,4’ü sanayi, yüzde 58,4’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.
İzmir'de iş gücü 2020 yılında bir önceki yıla göre 130 bin kişi azalarak 1 milyon 797 bin kişi olurken, iş gücüne katılma oranı 4,4 puan azalarak yüzde 51,7 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 33,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 6,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.
En yüksek istihdam oranı yüzde 50,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 26,0 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesinde oldu.
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