Azerbaycan - Ermenistan sınırında biri general 2 Azeri üst düzey subay şehit edildi

14 Temmuz 2020 Salı, 13:20

Korgeneral Veliyev açıklamasında, "Ermeni silahlı kuvvetleri büyük kayıplar verdi, 100 kadar Ermeni askeri öldürüldü, iki gün boyunca çok sayıda askeri teçhizat ve önemli tesisler imha edildi" ifadelerine yer verdi.

Bakü merkezli Trend AZ'nin haberine göre Veliyev, çatışmalarda şehit düşen Tümgeneral Polad Haşimov ve Albay Ilgar Mirzoyev için "Bu durum, generallerimiz ve üst düzey subaylarımızın, askerlerinin arkasına saklanmadığını, savaş görevlerine cesurca katıldıklarını ifade ediyor" dedi.



