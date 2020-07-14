Azerbaycan - Ermenistan sınırında biri general 2 Azeri üst düzey subay şehit edildi
Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde, 13 Temmuz gecesi yaşanan şiddetli çatışmalarda Tümgeneral Polad Haşimov ve Albay Ilgar Mirzoyev'in şehit olduğunu duyurdu. İki kayıpla birlikte Azeri ordusundaki şehit sayısı 11'e yükseldi.
Korgeneral Veliyev açıklamasında, "Ermeni silahlı kuvvetleri büyük kayıplar verdi, 100 kadar Ermeni askeri öldürüldü, iki gün boyunca çok sayıda askeri teçhizat ve önemli tesisler imha edildi" ifadelerine yer verdi.
Bakü merkezli Trend AZ'nin haberine göre Veliyev, çatışmalarda şehit düşen Tümgeneral Polad Haşimov ve Albay Ilgar Mirzoyev için "Bu durum, generallerimiz ve üst düzey subaylarımızın, askerlerinin arkasına saklanmadığını, savaş görevlerine cesurca katıldıklarını ifade ediyor" dedi.
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