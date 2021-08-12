Azerbaycan'da umut veren girişim
Siyasi tutukluların durumuyla ilgili uluslararası kamuoyunda eleştirilen Azerbaycan'dan önemli bir adım geldi.
Ülkedeki insan hakları gruplarının temsilcileri ile görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev siyasi nedenle tutuklanmış olanların durumlarının yeniden gözden geçireleceği sözünü verdi.
İsimleri iletilenler arasında yaptıkları yolsuzluk haberleri nedeniyle uzun hapis cezalarına mahkum edilen gazeteciler Polad Aslanov ve Afqan Sadıqov da var.
İnsan Hakları İzleme Grubu üyeleri Novella Jafaroglu, Saida Gojamanlı ve Saadat Bananyarlı ile görüşen Hajiyev'in heyetten tutuklar hakkında bildi aldıktan sonra ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının karşılaştıkları sorunları da görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcı konuyla ilgili gerekli adımların atılacağını belirtip, düznlemeler yapılacağını belirtti.
Video Haberler
- Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta acil yardım çağrısı
- Aileler arası silahlı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralı
- Kendisine dert yanan çiftçiye böyle karşılık verdi
- Söke'de facianın eşiğinden dönüldü
- Fotokapana yakalanan kaçak avcılara ceza
- Bucak yangını 21 saatte kontrol altına alındı
- Pandaların oyunu ilgi topladı
- Minibüsle otomobil kazasında ortalık toz duman oldu
- Canlı yayında zor anlar! Reji hemen müdahalede bulundu
- Bursa’da bariyerli ve muz ağaçlı kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın katıldığı yayında prompter ve suflör detayı
- Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli yağış geliyor
- Kulede toplu Seks buluşması
- Afgan göçmen hakkında yeni gelişme
- Karadeniz'de felaket: 'İlçemiz yok oluyor...'
- Ilıcalı yıllardır jüri yapmak istediği ismi ikna etti
- Erdoğan'ın danışmanından tuhaf 'göçmen' yorumu
- Altındağ'da Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırı
- Bakan'dan emekli askerlere ‘susun’ talimatı
- Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu