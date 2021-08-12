Azerbaycan'da umut veren girişim

12 Ağustos 2021 Perşembe, 14:46

Ülkedeki insan hakları gruplarının temsilcileri ile görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev siyasi nedenle tutuklanmış olanların durumlarının yeniden gözden geçireleceği sözünü verdi.

İsimleri iletilenler arasında yaptıkları yolsuzluk haberleri nedeniyle uzun hapis cezalarına mahkum edilen gazeteciler Polad Aslanov ve Afqan Sadıqov da var.

İnsan Hakları İzleme Grubu üyeleri Novella Jafaroglu, Saida Gojamanlı ve Saadat Bananyarlı ile görüşen Hajiyev'in heyetten tutuklar hakkında bildi aldıktan sonra ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının karşılaştıkları sorunları da görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcı konuyla ilgili gerekli adımların atılacağını belirtip, düznlemeler yapılacağını belirtti.