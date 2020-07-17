Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim çatışmaları Cumhuriyet’e değerlendirdi: Cevap verebilecek güçteyiz

17 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Hafta başından bu yana Ermenistan ile sınır hattında çatışmalar yaşayan Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye’den somut destek taleplerinin olup olmadığı konusunda “Biz Ermenistan’a kendimiz cevap verebilecek güçteyiz ve bunu da yapıyoruz. Türkiye’nin yanımızda olması bizim için çok büyük manevi destektir” dedi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmayla ilgili Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, “Ermenistan, Tovuz bölgesinde bizim kuvvetlerimize saldırdı. Şehitler verdik. Ermenistan, içinde 3 Azerbaycanlı askerin bulunduğu bir aracın sınır ihlali yaparak kendilerine saldırdığı yönünde gerçekdışı bir iddiada bulundu. Fakat 3 askerle saldırı yapılmaz. Onlar bizim askerlerimize saldırdılar, şehitler verdik. Biz de bunun cevabını misliyle verdik” dedi.

Bölgede çatışmaların sürdüğünü belirten İbrahim, “Ermenistan dün bölgeye yeni kuvvetler getirdi. Sıcak temas var. Bugün onların bir İHA’sını düşürdük. Azerbaycan kendi sınırlarını savunmaya devam edecektir” dedi.

DESTEĞE MİNNETTARIZ

İbrahim, Türkiye’den Cumhurbaşkanı düzeyinde Azerbaycan’a yönelik destek mesajının geldiğini, bu destek mesajlarına müteşekkir olduklarını belirterek “Türkiye’de siyaseten en üst düzeyde gördüğümüz desteğin yanı sıra kamuoyu da Azerbaycan’a büyük destek veriyor. Şu anda telefonlarımıza gelen her 5 çağrıdan 3’ü Türk vatandaşlarından, hepsi bize desteklerini bildiriyor. Biz tüm bu desteklere minnettarız” diye konuştu.

“Türkiye’den somut destek talebiniz var mı?” sorusuna yanıt veren İbrahim, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri güçlüdür. Silahlı Kuvvetlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden her türlü desteği almıştır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Güney Kafkasya bölgesinin en güçlü ordusudur. Biz Ermenistan’a kendimiz cevap verebilecek güçteyiz ve bunu da yapıyoruz” dedi.

AKAR, AZERBAYCAN HEYETİNİ KABUL ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan’ın, Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarının gündemde olduğu bir dönemde Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Akar, “Azerbaycanlı gardaşlarımızla bir ve beraberiz, acılarını yüreğimizde hissediyoruz, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, TSK olarak ne yapmamız gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Milli Savunma Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da katıldı.