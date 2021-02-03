Azra Deniz Okyay'ın 'Hayaletler' filmine Kazablanka’dan iki ödül

03 Şubat 2021 Çarşamba, 14:39

Fas’ın Kazablanka şehrinde düzenlenen Kazablanka Bağımsız Filmler Festivali’nde ödülleri sahiplerini buldu. Fransız yönetmen, senarist ve yapımcı Manuel Sanchez’in jüri başkanlığını üstlendiği festival, 27-31 Ocak 2021 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleşti.

Festivalde Azra Deniz Okyay imzalı “Hayaletler”, Okyay’a en iyi yönetmen ödülünü, başrol oyuncularından Dilayda Güneş’e de en iyi kadın oyuncu ödülü kazandırdı.

'HAYALETLER'

İlk gösterimini yaptığı 77. Venedik Film Festivali’nden eleştirmenlerin Büyük Ödül’ünü alan filmde İstanbul’da yaşayan dört karakterin, büyük bir elektrik kesintisinin yaşadığın tek bir günde geçen hikâyesine odaklanılıyor. Kentsel dönüşüm, soylulaştırma ve Suriyeli mülteciler ekseninde, danstan ve dinamizmden ödün vermeden işlenen filmde kadın karakterler ön plana çıkarılarak umut ve hayatta kalmaya çağrı yapılıyor.

Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir’in başrollerde olduğu filmin yapımcılığını Dilek Aydın, görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, kurgusunu Ayris Alptekin, sanat yönetmenliğini ise Erdinç Aktürk üstlendi.

Film Türkiye’deki ilkgösterimini yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kurgu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerine değer görüldü. 61. Selanik Film Festivali’nde İnsani Değerler Ödülü ve Sinema ve Televizyonda Çalışan Kadınlar Ödülü’nü alan “Hayaletler”, 36. Varşova Film Festivali’nde de Genç FIPRESCI Jürisi tarafından en iyi film seçildi.