Baba oğlun arazi anlaşmazlığı kanlı bitti
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir baba, arazi yüzünden tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde yaşayan Zeki K. ile oğlu Zübeyir K. (35) arasında köydeki bir arazi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonucunda baba Zeki K. yanında bulundurduğu pompalı tüfekle oğlu Zübeyir K.’yi vurdu. Göğsünden vurulan ve ağır yaralanan Zübeyir K. önce Kadirli Devlet Hastanesine ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Zübeyir K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri suç aletiyle birlikte baba Zeki K.’yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan HDP'li Hüda Kaya'ya taziye ziyareti
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı AKP ile ittifak açıklaması
- Perinçek yine Gezmiş ve Çayan'ı hedef aldı
- Erdoğan'a hakaret davasında, hukukun üstünlüğü yanıtı
- Türk gemisine korsan saldırısı: 1ölü 15 rehin
- Erdoğan'ı ateşe atmak pahasına MHP'yi mi korudu?
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- AKP’li başkanın yolsuzluk isyanı
- CHP'li Bülbül, Aydın’daki kötü kokunun nedenini açıkladı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan HDP'li Hüda Kaya'ya taziye ziyareti
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı AKP ile ittifak açıklaması
- Perinçek yine Gezmiş ve Çayan'ı hedef aldı
- Erdoğan'a hakaret davasında, hukukun üstünlüğü yanıtı
- Türk gemisine korsan saldırısı: 1ölü 15 rehin
- Erdoğan'ı ateşe atmak pahasına MHP'yi mi korudu?
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- AKP’li başkanın yolsuzluk isyanı
- CHP'li Bülbül, Aydın’daki kötü kokunun nedenini açıkladı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!