Babacan, iktidara geldiklerinde Erdoğan'ın başkanı olduğu kurumu kapatacağını açıkladı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 14:15

Karar TV'de "Liderler Ekonomi" programına konuk olan Babacan; Taha Akyol, Elif Çakır ve İbrahim Kahveci'nin sorularını cevapladı. DEVA Partisi Genel Başlanı Ali Babacan, Türkiye Varlık Fonu'nu iktidara geldiklerinde kapatacaklarını belirterek, "Varlık Fonu'nu kapatacağız. Tam bir kara delik..." ifadelerini kullandı.

Babacan, Türkiye Varlık Fonu ile ilgili şunları söyledi:

"Varlık Fonu'nu kapatacağız. Tam bir kara delik... Şeffaflığı olmayan, hesap verebilirliği olmayan bir yapı. Sayıştay denetiminden uzak, hiçbir kurala tabii değil. İnanın; babanızdan miras kalsa o kadar para harcamazsınız. Tamamen borçlanmaya dayanan bir yapı. Varlık Fonu, ilk kurulduğu ne yaptıklarını biliyorsunuz? Borç para; aramak oldu... 2016'da kanun çıktı, ilk borçlanmayı 2009'da yapabildiler. 3 yıl kimse para vermedi! 'Herkes neden para arıyorsunuz' diye sordu. Kendi içinde çok tezatlıkları var. Biz bunu kesinlikle kapatacağız. Ben 5 yıl boyunca Varlık Fonu'nun kurulmasını engelledim. Çünkü Hazine Bakanı'nın imzası olmadan kurulamıyordu. Ben gittikten bir sene sonra kuruldu. Kesinlikle iktidara geldiğimizde kapatacağız. Tabii çok ciddi zarara da neden olacak bu durum. Şimdiden o delik oluştu ve bu durum derinleşecektir."

Ekonomik göstergelerin iyiye gitmediğini de belirten Babacan, "2014'ten beri Türkiye'de kademeli bir otoriterleşme başladı. Liyakatli insanlar, yavaş yavaş sistem dışına itildi. 15 Temmuz ile birlikte de otoriterleşme 'meşru bir zemin' kazandı. 2017'deki anayasa değişikliği ile de 'Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi' adı altında bir sistemsizlik oluşturuldu" diye ifade etti.