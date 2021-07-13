Babacan'dan 15 Temmuz açıklaması: 251 şehidimizin direnişi ucube bir sistem için kullanıldı

13 Temmuz 2021 Salı, 14:31

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin 1. Olağan Kahramanmaraş İl Kongresi’nde, 5. yıl dönümüne girilen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuştu.

15 Temmuz'un sadece senede bir gün anılacak ve unutulacak bir tarih olmadığını belirten Babacan, "Bize düşen; demokrasimize sahip çıkan vatandaşlarımızın emanetine sahip çıkmaktır. O emanet, Türkiye’nin bir daha sabah erken kalkanın, gece geç yatanın darbe yapacağı bir ülke olmasına izin vermemektir. Tankların gölgesinde, namluların ucunda darbe planları yapanların, bütün heveslerini kursaklarında bırakmaktır. Halkın oylarıyla seçilmişleri silahla, baskıyla sindirmeye çalışanlara göz açtırmamaktır. Devlet kurumlarına yapılan personel atamalarında sadece ve sadece liyakati esas almaktır" diye konuştu.

Başkanlık sistemine eleştirilerde bulunan Babacan, “15 Temmuz Demokrasi Direnişi; güçlü, demokratik bir hukuk devleti için gerçek bir fırsat olabilirdi. Sayın Erdoğan bunu tam tersi yönde kullandı. 84 milyonu tek imzaya mahkûm ettiği bir dönem başlattı. Her türlü krizin vazgeçilmezi olan, krizlerin ortağı Devlet Bahçeli de bu yolda onu yalnız bırakmadı. 251 şehidimizin, binlerce insanımızın direnişi; bu ülke ve millet için değil, ucube bir sistem için kullanıldı" ifadelerini kullandı.

AKP'LİLERE ÇAĞRI

Babacan, konuşmasında AKP'li seçmenlere de şöyle seslendi:

“15 Temmuz’un ardından OHAL döneminde yaşanan haksızlıkların, içinizi sızlattığını biliyorum. KHK denen ucube bir metotla, binlerce insanımızın sorgusuz sualsiz işten atılmasından rahatsız olduğunuzu biliyorum. Bu adaletsizlikler ve kirli ilişkiler sineye çekilecek gibi değil. Devleti yönetenlerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 28 Şubat darbecilerine sarılması gerçekten ibretlik. Yanlarına Bahçeli’yi almaları, rotayı Perinçek’e emanet etmeleri ibretlik. Gelin, 15 Temmuz Demokrasi Direnişi’ne gölge düşürmek isteyenlere, sivil siyasetimizin gücüyle derslerini verelim.”







