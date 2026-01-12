8 aydır hapiste… CHP’li Erdoğdu: ‘Yatarı olmayan saçma bir iddia yüzünden…’

CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin 27. dönem İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 8 aydır hiçbir suçu olmadan cezaevinde yattığını belirtti.

Erdoğdu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz Milletim, iddianamede yazan yalan beyanlar doğru kabul edilse dahi asla suç kabul edilmeyecek, hukuk çöpe atılıp suç kabul edilse dahi bir gün yatarı olmayan saçma bir iddia yüzünden 8 aydır hapiste, hücrede, tecritte tutuluyorum. Tarih şahittir ki; bizler 'suç şüphesiyle' değil 'seçim kazanma şüphesiyle' tutuklandık. Bizim tek suçumuz; milletimize siyasi bir alternatif sunmaktır. Sandıkta yenemeyenlerin, yargıyı bir sopa gibi kullanarak siyaseti dizayn etmeye çalışmasının bedelini ödüyoruz. Bizi tutuklayanlar bizim üzerimizden milletimize 'seçme hakkınız yok, bizi seçmek zorundasınız' mesajı veriyor. 'Bizden başkasını seçmeye kalkışırsanız seçeceklerinizi tutuklar ve hapse atarız' diyorlar.

"BİZLER BU DAVANIN KURBANI, 85 MİLYON YURTTAŞIMIZIN HER BİRİ AYRI AYRI BU DAVANIN HEDEFİDİR"

Bizler bu davanın kurbanı, 85 milyon yurttaşımızın her biri ayrı ayrı bu davanın hedefidir. Bizim üzerimizden milletimize şantaj yapılıyor. Bizler siyasi rehine olarak tutuluyoruz ve fidye olarak milletimizin iradesi isteniyor. Kendi adıma özgürlüğümü ve gerekirse hayatımı ortaya koyarak benim üzerimden hiçbir şantaja boyun eğmemenizi ve rehine pazarlığına girmemenizi talep ediyorum. Öz vatanımda parya olarak dizlerimin üzerinde yaşayacağıma başım dik alnım açık bu hücrede ömrümün sonuna kadar çürümeye hazırım. Çünkü benim inancıma ve siyaset anlayışıma göre; onursuz bir özgürlük, onurlu bir tutsaklığa tercih edilemez. Artık kaçıp bir kenara saklanacak, 'biri bizi kurtarsın' diye bekleyecek durumda değilsiniz. Sessizlik rıza, korku teslimiyet sayılmaktadır. Biliniz ki; sizden iradeniz isteniyor. İradesi elinden alınan insanların ne ailesi ne mülkü ne vatanı ne de geleceği üzerinde söz hakkı yoktur. İradesi olmayan köledir. Köle birey değil eşyadır.

"BU MÜCADELE, ATATÜRK CUMHURİYETİ’NE SAHİP ÇIKMA MÜCADELESİDİR"

Sizler özgürlükle kölelik, hürriyetle esaret arasında bir karar vermek zorundasınız. Bu seçimden kaçamazsınız ve bu seçimin bir bedeli var. Bu bedeli sizin adınıza kimse ödemeyecek. Bu bedel ağır olabilir ama esaretin bedeli her zaman daha ağırdır. Bir başkası her şeyini riske atıp size özgürlüğü hediye etmeyecek. Tek başınıza kurtulmayacaksınız. Ya hep beraber mücadele edip hürriyetinizi kazanacaksınız ya da pijamalarınızı giyip evlerinize saklanarak esareti ve köleliği kabul edeceksiniz. Tarih, sessiz kalanları değil, direnenleri yazacaktır. Bu hepimizin ve her birimizin son mücadelesi. Bu mücadele bir partiye, bir isme ya da bir döneme ait değildir; bu mücadele hukuk devletine, halk egemenliğine ve demokratik cumhuriyete sahip çıkma mücadelesidir. Bu mücadele, Atatürk Cumhuriyeti’ne sahip çıkma mücadelesidir. Bu mücadele, sarayların değil milletin sözünün geçerli olduğu bir ülkeyi savunma mücadelesidir. Bu mücadele, Anadolu’nun birliktelik ve kardeşlik kültürünü yaşatma mücadelesidir. Ayrıştırmaya, düşmanlaştırmaya ve korku siyasetine karşı ortak geleceğimizi koruma mücadelesidir. Sizden ricam hukuk ve demokrasiden asla vazgeçmeyin. Silaha ve şiddete asla prim vermeyin. Kardeş kavgasına girmeyin. Bizi karanlığa çekmek isteyenlere inat, meşruiyet zemininden ayrılmayın. Sabrınızı, cesaretinizi ve kararlılığınızı kaybetmeyin. Muhakkak ve muhakkak biz kazanacağız. Millet kazanacak. Bu ülke karanlığa teslim olmayacak. Her şey çok güzel olacak. Sizleri çok özledim ve sizleri çok seviyorum."