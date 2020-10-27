Ali Babacan’dan çok sert ekonomi ve dış politika çıkışı

27 Ekim 2020 Salı, 19:02

Ali Babacan, partisinin Edirne 1. Olağan kongresinde konuştu. Babacan, eve ekmek götüremediğini söyleyen servisçi esnafına, "keyif çayı iç" diyerek çay dağıtan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

Ekonomi yönetiminde, bakkalın yanında çalışan iki aylık bir çırağın bile yapmayacağı hatalara düşüldüğünü anlatan Babacan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"BULGAR PARASI TL'DEN DEĞERLİ”

Toplumsal araştırmalara baktığımızda, vatandaşımızın sesini duyduğumuzda ‘işsizlik’ diyor, ‘hayat pahalılığı’ diyor, ‘ekonomi’ diyor. Vatandaşımızın problem sıralamasında ekonomi ilk sırada. Çarşı ziyareti yaptık. Lokantalara uğradık, bir garson arkadaşımız diyor ki; ‘Eskiden Bulgarlar gelir bize Leva bahşiş bırakırdı, biz değeri yok diye atardık’ diyor. Bugün leva 5 lira ve keşke Leva harcasalar diye esnafımız dört gözle Bulgar komşularımızı bekliyor. Bakın Bulgaristan’ın para birimi ile Türkiye’nin para birimini karşılaştırıyoruz burada. İşler nereden, nereye gelmiş.

“2 AYLIK BAKKAL ÇIRAĞI YAPMAZ”

Ekonomi yönetiminde öyle adımlar atıyorlar, öyle işler yapıyorlar ki; inanın bir bakkalın yanında 2 aylık çıraklık yapan insan bunların yaptığı hatayı yapmaz. Azıcık bir ticaret nosyonu olan, azıcık bir iktisat nosyonu olan insanlar bu hataları yapmaz.

“TÜRKİYE HER GÜN DÜNYA İLE KAVGALI”

Dünya ile iyi geçinmek lazım, keskin sirke küpüne zarar. Türkiye kendine zarar veren bir ülke haline geldi. Ona bağır buna çağır, ona çat buna çat. Dış politikada zamanı gelir ölçülü bir şekilde duruşunuzu gösterirsiniz ama dünya ile her gün kavga eden bir ülke olmazsınız. O zaman bu ülkeye turist de yatırımcı da gelmez. Kendi yatırımcınızı başka ülkelere kaçırırsınız. İçerideki sorunları kapatmak için sürekli dışarıda gündem maddesi arıyorlar. Öyle bir gündem maddesi oluşturalım ki insanlar idare etsin. Vatan tehlikede artık fakirliğe razı olacaksınız kusura bakmayın, siz hem bu vatanı korumak hem de vatandaşın refahını yükseltmek zorundasınız.

“KÜÇÜK ORTAK EKMEK ASIYOR”

Küçük ortak askıya ekmek asıyor, ‘Ekmek parasına muhtaç olan vatandaşlar var onun için yapıyoruz’ diyor. İktidarın diğer ortağı da 2 gün önce bir vatandaşımız ‘Eve ekmek götüremiyoruz’ dediğinde ‘Abartma’ diyor. Bunların hangisine inanacağız? Hangisi doğru? Gerçekleri saklayamazsınız. Şu anda ülkenin düştüğü durumu halk biliyor, hissediyor. Siz ne anlatırsanız anlatın, ne söylerseniz söyleyin, beyhude. İnsanların yaşadığı bir yoksulluk var, bir refah kaybı var. Siz çıkıp diyorsunuz ki; ‘Ekonomi pik yapıyor.’ Böyle güvenilir olamazsınız, güveni sağlayamadığınızda da bu ülkeyi yönetemezsiniz. Bu ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Bunlar güveni tamamen kaybetti artık. Bunlar yönetemiyorlar ve arkasından da halkımızın onuruyla oynuyorlar.

‘KEYİF ÇAYI’ TEPKİSİ

Vatandaşa ‘Abartıyorsun’ deyip, yoksulun halini, vatandaşın halini artık anlamayan, göremeyen, bu yönetimin artık sonu yaklaşıyor. Hazinede para bırakmadılar. Dolu teslim ettiğimiz kasa bugün boş. Dış güçlermiş, iç güçlermiş; suçu kimsede aramasınlar. Suçlu kendileri. Bunu önce bir kabul etsinler. Kötü yönetimi artık vatandaş kabul etmiyor.

“İKİ YAKANIZ BİR ARAYA GELMEZ”

Bir ülkenin bütçe açığı neden artar siz israf ederseniz artar, kötü yönetirseniz artar. Vatandaş yokluk çekerken hala saray inşaatları devam ediyorsa o zaman bütçenizi denk getiremezsiniz, iki yakanız bir araya gelmez. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ deyip ülkeyi borç batağına soktu bunlar. Niye daha iyi bir gelecek için insanlara söz veremiyorsunuz, çünkü bitti tükendi. Bu ülkenin toparlanması için yöneten kadroların dürüst ve işin ehli kadrolar olması lazım. Başka türlü bir çıkış yok."