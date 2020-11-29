Babacan'dan Kanal İstanbul tepkisi

29 Kasım 2020 Pazar, 16:28

Partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde konuşan Babacan, özetle şunları söyledi:

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ: İfade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmadıkça, demokrasimiz ilerleyemeyecek. Ekonomimiz düzelmeyecek, işsizlik de azalmayacak. Bunlar, o bağlantıyı hala kafalarında kuramıyorlar.

"GENÇLER SİLİVRİ SOĞUKTUR" DİYE ŞAKALAŞIYOR: Gençler 'Düşüncelerimi yazarsam gece yarısı kapımız çalar, ileride bu yazdığımı önüme koyup iş vermezler' diye çekiniyor. 'Silivri soğuktur şimdi' diye şakalaşıyorlar.

Üniversitelerimizi özgürleştireceğiz. Üniversiteleri, özgür ve özerk yapmanın yolunun da şuradan geçtiğine inanıyoruz: YÖK'ü kapatacağız, kaldıracağız. 12 Eylül darbesinin akademideki kalıntılarına son vereceğiz.

GENÇLER KAÇMAK İSTİYOR: Ülkedeki gençlerin 4'te 3’ü yurtdışında yaşamak istiyor, bunu sorgulamak zorundayız. Demek ki; bu ülke onlara bir şey yapıyor ki, gitmek ve kaçmak istiyorlar. Yerli ve milli diyerek yatıp kalkanlar, gençlerimiz yarınlarını kendi vatanlarında kurmak istemiyor. Bu mudur yerlilik, bu mudur millilik, bu mudur milliyetçilik?

Gençlerimiz "Boşuna mı okuduk?" diyor. Gençlerin hayallerine vurulan prangaları tek tek sökülüp atılması lazım. Gençlerimiz kendi ayakları üstünde durur. Kara kara düşünmeden yuvalarını da kurarlar, ailelerine muhtaç bir şekilde yaşlanmazlar.

‘KÜME DÜŞÜRDÜNÜZ’ DİYENLER: Milli Takımımız maç kaybedince ‘küme düşürdünüz’ diyenlere sesleniyorum: Siz Türkiye’yi her alanda amatör kümeye zaten düşürdünüz. Bundan bahsetsenize. Pırlanta gibi sporcularımıza, gümbür gümbür gelen jenerasyonumuza devletin tepesinden laf edilir mi?

SANKİ OTOMOBİL YENİ İCAT OLDU: Sanki otomobil yeni icat oldu! Elektrikli arabaları, sürücüsüz arabaları konuşmamız gerekirken mevcut kötü yönetimin ortaya çıkardığı sorunlarla vakit kaybediyoruz. Milletimize, hızlı internet sağlamak için yatırım şart. Aslında, bu yatırım öyle çok büyük rakam değil. Rant projelerine kafayı takacaklarına, ülkenin internet altyapısına yatırım yapsalardı, bugün daha yüksek verimlilik sağlardık.

ESNAFTAN STOPAJ VERGİSİNİ HİÇ ALMAYIN: Kredi borçlarını pandemi döneminde ödemesiz ve sıfır faizli yeniden yapılandırmak lazım. Anladık kasayı boşalttınız, hibe vermiyorsunuz. Esnafı hiç olmazsa vergi vergi diye sıkboğaz etmeyin. Dükkan kapalı, siftah yok, esnafın cebine para girmiyor. Kirasını bile ödemekte zorluk çekiyor. Kira stopajını hiç almayın. Zamanı gelince mal sahibinden alırsınız.

RANT PROJELERİ İLE YATIP KALKIYORLAR: Onlar şu anda Kanal İstanbul gibi çevre etkisini bile doğru düzgün ölçmedikleri rant projeleriyle anlatıp duruyorlar. Adeta Kanal İstanbul ile yatıp kalkıyorlar.

Bakıyorlar, İstanbul'un etrafında gayrimenkul değerli. Bir ikinci boğaz daha yapsak 'O tamam, iyi para kazanılır' bu işten. İnanın, zihniyet bu.

Bunlardan önce yapmamız gereken çok iş var. Depreme hazırlık, tarımda sulama projeleri gibi. Ayrıca ülkemizin limanlarını büyütmemiz gerekiyor. Limanlarla demiryollarının bağlantılarının kurulması gerekiyor. Doğudan batıya, kuzeyden güneye yük taşımacılığını demiryollarıyla sağlayacağız.