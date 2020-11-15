Babacan’ın, 'Korkma Türkiye' kampanyasına Fırat Tanış’tan 'Gezi' hatırlatması
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sosyal medya hesabından başlattığı "Korkma Türkiye" kampanyası paylaşımına alıntı yapan ünlü sanatçı Fırat Tanış, Babacan'a "Gezi" hatırlatmasında bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün sosyal medya hesabından "KorkmaTürkiye" etiketiyle bir paylaşım yaptmıştı.
Babacan, yaptığı paylaşımda yurttaşlara konuşmaları, kendilerini ifade etmeleri, sorunları anlatmaları ve eleştirmeleri çağrısında bulunmuştu.
Sanatçı Fırat Tanış, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Babacan'ın tweet'ini alıntılayarak, "Gezi Parkı davacılarından Sn. Ali Babacan diyor ki:" notunu düştü ve "Gezi" hatırlatmasında bulundu.
Gezi Parkı davacılarından Sn. Ali Babacan diyor ki : https://t.co/wmgwHitjKC— Fırat Tanış (@firattanis) November 15, 2020
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