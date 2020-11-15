Babacan’ın, 'Korkma Türkiye' kampanyasına Fırat Tanış’tan 'Gezi' hatırlatması

15 Kasım 2020 Pazar, 15:25

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün sosyal medya hesabından "KorkmaTürkiye" etiketiyle bir paylaşım yaptmıştı.

Babacan, yaptığı paylaşımda yurttaşlara konuşmaları, kendilerini ifade etmeleri, sorunları anlatmaları ve eleştirmeleri çağrısında bulunmuştu.

Sanatçı Fırat Tanış, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Babacan'ın tweet'ini alıntılayarak, "Gezi Parkı davacılarından Sn. Ali Babacan diyor ki:" notunu düştü ve "Gezi" hatırlatmasında bulundu.