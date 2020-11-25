BAE, Türkiye’nin de yer aldığı 13 ülkeye vize vermeyi durdurdu

25 Kasım 2020 Çarşamba, 13:03

Reuters tarafından ele geçirilen devlet belgesi, BAE'nin Türkiye dahil olmak üzere çoğunlukla Müslüman nüfusa sahip 13 ülkenin vatandaşlarına yeni vize vermeyi durdurduğunu gösterdi.

Ülkeler arasında Türkiye, Suriye, Lübnan, İran, Irak, Afganistan, Pakistan, Yemen, Cezayir, Tunus, Libya, Somali ve Kenya yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkeyi ziyaret etmek için sadece 20 ülkenin vatandaşlarından önceden vize almalarını talep etmedi.

18 KASIM’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

18 Kasım'da yürürlüğe giren göçle ilgili bir genelgeye atıf yapan belgede, 13 ülkenin vatandaşlarının bir sonraki emre kadar iş ve ziyaret vize başvurularının durdurulduğu bildirilirken, vize engeline istisnaların olup olmadığı belli değil.

REUTERS’A KONUŞAN KAYNAK: ‘GÜVENLİK ENDİŞESİ’

Sputnik'in aktardığına göre, Reuters'a konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Afganistan, Pakistan ve diğer bazı ülkelerin vatandaşlarına güvenlik endişeleri nedeniyle yeni vize verilmesinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Kaynak, bu endişelerin neler olduğunu belirtmedi, vize yasağının kısa sürmesinin beklendiğini dile getirdi.