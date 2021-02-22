Bağdat'ta roketli saldırı!
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmedi
Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge'ye 2 roketle düzenlenen saldırıda herhangi bir zayiatın olmadığı belirtildi.
Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
HÜKÜMET BİNALARI BULUNUYOR
Bağdat'ın merkezinde bulunan korunaklı Yeşil Bölge'de, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ile hükümet binaları bulunuyor.
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