Bahçeli ile Erdoğan anlaşamadı: MHP'li yöneticiler şimdi ne yapacak?

Can Ataklı, bugünkü yazısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afganistan kararını kaleme aldı. Ataklı, Bahçeli'nin geçen haftaki konuşmasını hatırlatarak "hakaret eden MHP'liler şimdi ne yapacak?" dedi.

"Çok sevdiğim, birkaç kez burada da yazdığım “Allah’ın sopası yoktur” sözü yine gerçekleşti.

MHP yine kafasına balyoz yemiş gibi oldu.

Çok değil daha bir hafta önce 17 Ağustos günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan’daki askerlerimizi geri çekmeyeceğimizi açıklamıştı.

Çünkü eğer Afganistan’daki askerlerimizi çekersek Anadolu tehlikeye düşecekti.

Oysa saray, Afganistan’daki askerleri geri çekti.

Üstelik bir gerekçe de açıklamadı.

Peki ne olacak şimdi?

Anadolu tehlikeye mi girdi?

Girmediyse nasıl bir önlem alındı?

Bahçeli dün Afganistan’daki askerlerimizi geri çeken AKP Genel Bakanı ile birlikte Malazgirt Zaferi’ni kutluyordu.

Aralarında bu konuda bir konuşma yapılıp yapılmadığını bilmiyorum.

Ancak Devlet Bahçeli’nin bu skandalı içine nasıl sindirdiğini de merak ediyorum.

Tabii bir başka merakım da Bahçeli’ye, “Afganistan’daki askerlerimizi çekersek Anadolu neden tehlikeye giriyor?” diye sorduğum için ağır hakaretler savuran MHP üst yöneticilerinin şimdi ne yapacağı.

Bir siyasi partinin asla kullanmaması gereken bir üslupla bana karşı aynı açıklama içinde, “korsan gazeteci, sözde gazeteci, görgüsüz, en basit konuları bile bilmeyen ama ahmak kesen, hür iradesi ile yazı yazamayan, emperyalizmin kölesi, kötü, aciz, sefil, Türkiye düşmanı, FETÖ’cü” sıfatlarını kullanan ve “beynimin olup olmadığının Meclis araştırılması ile saptanmasını isteyen” MHP’nin kodamanları, acaba şimdi utanıyorlar mıdır?

Benimle ilgili yaptıkları terbiye dışı açıklamaları bir kenara bırakayım, onlar kendi ayıpları altında ezilsinler.

Buna karşı acaba şimdi MHP’nin o kocaman adamları saraya yönelik hakaretlerde bulunabilecekler mi, “Afganistan’dan askerimizi çekerek Anadolu’yu tehlikeye soktunuz” diyebilecekler mi?

Artık MHP’nin “en milliyetçi, en vatansever” olma iddiasının sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.

Andımız’ın kaldırılmasına ses çıkarmadılar.

T.C.’nin yok edilmesini görmezden geldiler.

Ege’deki adaların işgaline karşı kör kaldılar.

Doğu Akdeniz’den çekildik, ağızlarını açmadılar.

Bir telefonla papazı verdik, ses etmediler.

Merkel azarladı, gazeteciyi gönderdik, anlamazdan geldiler.

Şimdi de “Afganistan’da asker olmazsa Anadolu tehlikeye girer” dediler, asker geri çekildi, yine üç maymunu oynuyorlar.

Milliyetçilik, vatanseverlik, ilkeli olmak neresinde bunların?

Elbette benim için hiç fark etmez, MHP ne yaparsa yapsın, karışmak haddim değil, ancak seçmeni bunlara nasıl tahammül ediyor onu anlamakta zorlanıyorum.

Galiba iktidarda olmak pek tatlı geldi.

Uzun bir aradan sonra pek çok yerde tekrar egemenlik kurma şansı bulunca ne milli ne manevi değerlerin önemi kalıyor MHP’liler için anladığım kadarıyla."