Bahçeli: Muhteşem bir kalkış yaşanacak

17 Kasım 2020 Salı, 11:14

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP liderinin konuşmasından özetler şöyle:

KIBRIS

Kapalı Maraş'ın çok yerinde bir kararla sahil kesiminin açılması konuya muhatap çevrelerin tepkisini çekmiş, onları adeta hoplatmıştır. İtiraz edenlerin cibiliyetini incelediğimizde ne kadar isabetli bir iş yapıldığı gözler önüne serilecektir. Yunanistan'dan mı izin alacaktık? Kapalı Maraş'ta mağduriyetlerin telafisi için çalışmaların yapılmasından niye huzursuzluk duyulmaktadır? Beklentimiz Kıbrıs Türklüğünün uluslararası arenada tanınmasıdır. Türkiye Doğu Akdeniz'deki haklarından şüphesiz ödün vermeyecektir. Türksüz ve Türkiye'siz Akdeniz karanlık bir dehliz demektir. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ön şartsız devam etmelidir. Kapalı Maraş çok şükür aslında dönmüştür. Yeni bir döneme yeni bir başlangıçla şahit olmaktan kıvanç duyuyorum.





'EKONOMİ VE HUKUK REFORMU' YORUMU

-Türkiye bir hukuk devletidir. Devlet duyguyla değil, akılla yönetilir. Bugün Türkiye'nin ayak bağlarından kurtulması her devlet ve siyaset insanının ortak sorumluluğudur. Girişimcilere fırsat sunan bir Türkiye hepimizin kalpten dileğidir. Cumhur İttifakı bu ortak dileği gerçekleştirmek için mücadele etmektedir. Gücüne güç katmış, demokrasi ile, hukukuyla, ekonomisiyle, iş adamlarıyla, güvenceli yatırım ortamıyla, üretken karakteriyle dünyada parmakla gösterilen bir Türkiye'ye kısa sürede ulaşmak samimi gayretimizdir. İftira atmak yerine birbirimizin hakkını savunmalıyız. Yargılamak yerine birbirimizi anlamaya çalışmalıyız. Demokrasi anlayışımızın karalanması maksatlıdır.

-Ekonomide açılacak yeni hukuklarla, demokrasi ve hukuk alanlarında sağlam ve sağduyulu hamlelerle muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşünüyorum. Bu irade bizde vardır. Demokrasi kültürümüz zengindir. Gelecekten umutluyuz, sürekli bir adım önde olacağız.

CHP HEDEFTE

CHP Genel Başkanı Türkiye'ye verip veriştirmiş, fukara aklının bagajında ne varsa döküp saçmıştır. Hatta ABD ve AB liderlerine yönelik Türkiye'de demokrasi hareketlerini destekleyin çağrısında bulunmuştur. İBB Başkanı durur mu... Kırık dokuk yabancı diliyle açılış konuşması yapmış, Türkiye'yi şikayet ede ede bitirememiştir. CHP'liler belediye işlerinden başka her işle meşguldür.

'ANAYASA TASLAĞI' TEPKİSİ

Kurulan masaya kimler oturdu? O oturmadı, bu oturmadı... İhanet metnini kim yazdı, kimler hazırladı, kimler müzakere etti? Türklüğü, Atatürk'ü, Türkçe'yi anayasadan çıkarma tekliflerini, vatandaşlık tanımının değiştirilmesini, anadilde eğitim niyetini kim izah edecek?







