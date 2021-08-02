Bahçeli'den yargıya "Harekete geçin" çağrısı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesinden Kadir Yıldız'a konuştu.

Devlet Bahçeli, MHP'nin yayın organı Türkgün'de yayımlanan röportajda, gündemdeki konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli röportajın sonunda, ABD’de faaliyet gösteren Chrest Vakfı tarafından fonlanan medya ve derneklerle ilgili yargıya çağrıda bulundu. Bahçeli konuyla ilgili, "Bu durum bir milli güvenlik sorunudur. Yargı derhâl konunun üstüne gitmelidir. Dikkat ediniz, Türkiye’ye kim hakaret ediyorsa, kim ihanete teşneyse onu paraya boğmuşlar. Bir de satılmışlara casusluk yaptırmışlar. Vah ki vah!" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin Chrest Vakfı tarafından fonlananlara karşı yargıya seslenmesi ise dikkat çekti. Chrest Vakfı tarafından fonlananlar arasında Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un kurucu başkanlığını yaptığı Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği de (PODEM) bulunuyor.