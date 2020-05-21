Bakan Akar: Libya’da dengeleri değiştirdik

21 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Akar, “Dünya genelinde bu musibetle karşılaşan ABD, Almanya, Rusya, İtalya, Fransa gibi ordular incelendiğinde vaka sayısının azlığı bakımından TSK en başarılı durumda” diye konuştu.

Akar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile şehit aileleri ve gazilerin katıldığı bayramlaşma töreninde konuştu.

Libya’ya ilişkin de değerlendirme yapan Akar, “TSK unsurlarının eğitim, işbirliği ve danışmanlık hizmetlerine başlamasından sonra Libya’daki dengeler önemli oranda değişti. Ülkenin birliği, beraberliği, bütünlüğü için çalışan Ulusal Uzlaşı Hükümeti unsurları büyük başarılar sağladı” dedi.