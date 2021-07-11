Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki

11 Temmuz 2021 Pazar, 10:40

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos'un Türkiye aleyhindeki sözlerine tepki gösterdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopulos, katıldığı bir panelde Türkiye aleyhinde ifadeler kullanarak, Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini, tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma riski bulunduğunu ileri sürdü.

Akar, konuya ilişkin AA muhabirinin sorusu üzerine, Panagiotopulos'un açıklamalarını, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki yapıcı görüşmeler ve yaz döneminde gerginliği düşürmeye yönelik gayretlerle örtüşmeyen bir söylem ve eylem olarak nitelendirdi.

"Değerli meslektaşımı bencillikten, duygusallıktan uzak, makul, mantıklı, adil ve objektif olarak ülkelerimiz arasındaki antlaşmalar, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde düşünmeye ve konuşmaya davet ediyoruz" diyen Akar, Orta Doğu gibi bir coğrafyada Türkiye'nin, barış ve istikrara katkı sağlayan önemli bir ülke olduğunu belirtti.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye'nin sorunların çözümünde uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerini esas aldığını ifade eden Akar, "NATO içinde de Türkiye’nin konumu ve verdiği katkı yadsınamaz" diye konuştu.

Bakan Akar, şunları söyledi:

"Uluslararası hukuk söylemini dilinden düşürmeyen, Türkiye’yi her fırsatta uluslararası hukuka saygılı olmayan ülke olarak itham eden Yunanistan, Türkiye’nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir. Ayrıca Yunanistan, NATO’ya milli imkanlarımızla sunduğumuz ve müttefiklerin desteklediği, müşterek eğitim merkezimize dahi basit gerekçelerle inatla karşı çıkıyor. Üstelik bu eylemlerini haklı göstermek için de gerçeklerden uzak, olumsuz ve tahrik edici açıklamalarda bulunmaktadır. İşin esası şudur ki, Yunanistan’ın tahrik maksadıyla yaptığı tatbikatlar, anlaşmalara aykırı şekilde gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı ve akla mantığa sığmayan talepleri gerginliği artırmaktadır. 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmalarının açık hükümlerine rağmen gayri askeri statüdeki adalar kime karşı ve niçin silahlandırılmaktadır? Antlaşma hükümleri açıkça ortadadır ve muhataplarımız bunları gayet iyi bilmektedir."