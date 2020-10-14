Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme girildi

14 Ekim 2020 Çarşamba, 14:08

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomik Program hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz." açıklamasını yaptı.

Ekim ayında 13 günde yapılan ihracatın ithalatı karşılama oranının %92,1'e çıktığını belirten Bakan Albayrak, bu oranı daha da yukarı taşıyacaklarını belirtti.

Berat Albayrak'ın açıklaması şöyle;

"YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam %101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız."



