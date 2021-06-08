Bakan Bilgin: Nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapılacağını açıkladı.
Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini belirtti. Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Kripto para piyasasında tehlike çanları çalmaya başladı
- Çakıcı'nın yakın dostundan 'silahlanma' mesajı
- Erdoğan'ın koruması uyardı, oturuşunu değiştirdi
- Peker'den 'iki büyük skandal' duyurusu
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!
- Hanefi Avcı: Bir dehşetle karşı karşıyayız
- Türk milletini etkisi altına aldı
- Veyis Ateş, Habertürk'te akşam haberlerine çıkmadı