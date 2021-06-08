Bakan Bilgin: Nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz

08 Haziran 2021 Salı, 10:35

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini belirtti. Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

