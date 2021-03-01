Bakan Çavuşoğlu: Afganistanlı kardeşlerimiz istediği sürece bu ülkede kalacağız

01 Mart 2021 Pazartesi, 15:09

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'ın ev sahipliğinde Kabil'de düzenlenen resepsiyona video konferans yönetimiyle katıldı.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin ile bakanlığın bahçesine diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılı nedeniyle 2 adet ladin ağacı diktiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Ladin 4 mevsim yeşildir. Kardeşliğimiz de her daim canlı olmuştur. İki milletin kalbi tarih boyunca birlikte atmıştır. Türkiye-Afganistan ilişkileri ortak tarihimiz etrafında şekillenmiştir. Halklarımız en sıkıntılı zamanlarda her zaman birbirinin yanında olmuştur" dedi.



'ÜLKELERİMİZ YAKIN İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR'



Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'nın en zor döneminde TBMM hükümetini tanımasının millete güç verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin ise Kabil'de büyükelçilik açan ilk ülke olduğunu hatırlattı. 1920-1960 arası dönemde çok sayıda doktor, öğretmen ve subayın Afganistan'da modern kurumların inşası için görev aldığını belirten Çavuşoğlu,

"Kardeşlik ilişkilerimiz ve uluslararası iş birliğimiz bugün de gelişerek sürüyor. Türkiye-Afganistan terörizmle mücadelede birlikte hareket ediyor. Ayrıca bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi konusunda da ortak çabalarımız ve vizyonumuz var" diye konuştu.



'KARDEŞLERİMİZ İSTEDİĞİ SÜRECE ÜLKEDE KALACAĞIZ'



Geçen hafta Türkiye'de ağırladığı Azerbaycan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlarıyla, Lapis Lazuli Transit Ticaret ve Taşımacılık Güzergahı'nın daha etkin hale getirilmesi için yapılacakları ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Afganistan'ın kalkınması, güvenliği ve istikrarına desteğimiz sürüyor. Afganistan'a yönelik kalkınma yardımlarımız ülkemizin gerçekleştirdiği en büyük yardım programlarının başında gelir" ifadelerini kullandı.



Afganları salgın döneminde de yalnız bırakmadıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Ayrıca Afgan güvenlik güçlerine sağladığımız eğitim ve donanım desteği ile NATO misyonu bünyesinde görev yapan askerlerimizle kardeşlerimizin güvenliğine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle Afganistan'daki görevleri sırasında ahirete irtihal eden 15 şehidimizi rahmetle anıyorum. Afganistanlı kardeşlerimiz istediği sürece bu ülkede kalmaya devam edeceğiz" dedi.



'PROJELERİNİN MERKEZİNDE OLMALI'



Afganistan'ın bugün kritik bir dönüm notasında olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Afganlar arası müzakereler barış için bir fırsat doğurdu. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği veriyoruz, vereceğiz. Barış çabalarının ekonomik kalkınma ile desteklenmesi de gerekiyor. Bu çerçevede Asya'nın kalbinde yer alan Afganistan'ın bağlantısallık projelerinin merkezi haline getirilmesi temel hedeflerimiz olmalı" diye konuştu.

