Bakan Elvan: 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yüzde 5,9 büyümesine ilişkin "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk" dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2021 Pazartesi, 10:47
Bakan Elvan: 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, yılın son çeyreğine ilişkin büyüme verilerini şöyle değerlendirdi: 

"Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk.

2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması.

Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak."


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