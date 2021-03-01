Bakan Elvan: 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yüzde 5,9 büyümesine ilişkin "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, yılın son çeyreğine ilişkin büyüme verilerini şöyle değerlendirdi:
"Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk.
2021 yılında temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması.
Enflasyonla mücadele politikalarımız daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak."
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- FETÖ geçmişi ortaya çıktı
- Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
- “Lebalep batırdınız bizi”
- Perinçek'e MHP'yi çok kızdıran soru
- Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- FETÖ geçmişi ortaya çıktı
- Katarlı yayıncıdan Fenerbahçelileri kızdıran görüntü!
- “Lebalep batırdınız bizi”
- Perinçek'e MHP'yi çok kızdıran soru
- Bakan Selçuk'tan sınav açıklaması