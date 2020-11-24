Bakan Ersoy’a ‘Pelikan’ sorusu

24 Kasım 2020 Salı, 13:43

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun görevden alınmasından önce yayınladıkları bildiri ile tanınan ve bu bildiri nedeniyle “Pelikan” olarak anılan Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği’ne (Bosphorus Global) ‘kamu yararına dernek’ statüsü verilmesi Meclis gündemine taşındı.

“Pelikan grubu” olarak tanınan Boğaziçi Küresel ilişkiler Derneği’nin (Bosphorus Global) sosyal medya hesabından kendilerine ‘kamu yararına dernek statüsü’ verildiğini duyurduğuna dikkat çeken Öztunç, Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığına verdiği önergesi ile sorularına yanıt istedi.

Bosphorus Global'in Twitter hesabından yapılan açıklamada kullanılan, “Türkiye’nin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik alanda tanıtımına katkıda bulunmayı asli görevi kabul eden Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği olarak 5. yılımıza 'Kamu Yararına Dernek' statüsü kazanarak girdik. Ülkemiz için çalışmaya ve Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadeleri üzerine Öztunç, şu soruları yöneltti:

-Derneğin, kuruluş amacına bakıldığında, bugüne kadar Türkiye’nin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik alanda tanıtımına yaptığı katkı var mıdır? - Var ise bunlar nelerdir?

-Son 10 yılda kaç dernek ve vakfa kamu yararı statüsü verilmiştir?