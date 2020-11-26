Bakan Ersoy'dan AKM açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2020 Perşembe, 10:21
Bakan Ersoy'dan AKM açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız" dedi.

Bakan Ersoy ayrıca, 'Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı' ifadelerini kullandı. 


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