Bakan Kasapoğlu: "Genç millilerimizin başarısı bizi gururlandırdı"
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bayrak yarışında şampiyon olan Paletli Yüzme Genç Milli Takımını tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen 17'nci CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bayrak yarışında şampiyon olan Paletli Yüzme Genç Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenen 17'nci CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda 4x50 metre su üstü bayrak yarışında altın madalya kazanan Paletli Yüzme Genç Milli Takımımızı kutluyorum. Kaan Kahraman, Beril Ülker, Zeynep Elbir ve Emir Yiğit'ten oluşan Genç Milli Takımımız başarısıyla bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızın elde ettiği emeği geçenleri tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum."
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