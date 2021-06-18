Bakan Koca: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı

18 Haziran 2021 Cuma, 14:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" ifadesini kullandı.