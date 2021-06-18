Bakan Koca: 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'si aşılandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" ifadesini kullandı.
Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021
Video Haberler
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- HDP'li Ertuğrul Kürkçü saldırganları açıkladı
- Erkan Petekkaya'dan 'Kırmızı Oda' kararı
- HDP'ye yapılan saldırı üzerine sert sözler
- THY'den yeni 'ikram' kararı
- Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama
- Terim evine iki dev heykel yaptırdı
- SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
- Ekonomiyi eleştiren Erdoğan’ın köylüsü gözaltına alındı