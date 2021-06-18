Kayıt dışı çalışan işçiler Sağlık Bakanlığı’nın aşılama kapsamına giremedi

18 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın aşı sıralamasına SGK kaydı bulunan işçilerin de eklendiğini açıklamasının ardından güvencesiz çalışma tekrar gündem oldu. Özellikle tekstil sektöründe çok fazla güvencesiz çalışan olduğunu belirten Tekstil-İş Sendikası, sosyal medya hesaplarından “Güvenceli çalışma ve Aşı hakkımızı istiyoruz” sloganıyla bir duyuru yayımladı.

Merdiven altı atölyelerde binlerce işçinin sigortasız bir şekilde sağlıksız çalışma koşullarında işe gidip geldiğini söyleyen Tekstil-İş Örgütlenme Koordinasyon üyesi Melek Aydın, 35 yaş üstüne aşılamanın başlamasının da bu kesimi etkilemediğini belirtti. Aydın, şunları söyledi:

“Ülkemizde yüzde 28.4 oranında kayıt dışı çalışma var. Tekstil işçileri birçok sektöre göre çok uzun mesai şartlarına sahipler. Ayrıca bu atölyelerde çok yüksek buharlı ütüler vesaire bulunduğu için maske takmak da mümkün değil. Bu insanlar işe de toplu taşımalarla gidiyorlar, aynı yerde yemek yiyorlar. Halk sağlığını tehdit eden büyük bir problem var şu an.”

BAKANLIKLA GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Sigortasız çalışanlar için ihbarda bulunduklarında işyerlerine haber gittiğini ve denetimlerin boşa çıktığını da söyleyen Aydın, “İstanbul’da Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi, Avcılar, Merter, Okmeydanı gibi ilçeler bu merdiven altı tekstil atölyelerinin bulunduğu bölgeler. Korona haritasında baktığınızda İstanbul’da en tehlikeli bölgeler de bu bölgeler oluyor” diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise şöyle konuştu: “Bütün dünyada ‘Evde kal’ çağrıları yapılırken bile çarkların dönmesi gerektiği mantığıyla işçiler fabrikalara hapsedildi ve oralarda vaka sayılarında müthiş bir artış yaşandı. Biz en başından beri bütün işçilerin koşulsuz şartsız aşılanması çağrısını yapıyoruz. Türkiye’de çok ciddi gündelik, yevmiyeci kayıt dışı çalışan var. Şimdi de Bakanlıklarla görüşmelerimiz var, bu konuda bir çözüm yolu bulacağız”.