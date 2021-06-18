Bakan Koca: İçiniz rahat uyuyun

18 Haziran 2021 Cuma, 07:19

Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında planlı şekilde uygulanan aşı çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, günlük uygulanan aşılama çalışmasıyla ilgili bilgi vererek,

"Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43'te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 Bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler" dedi.



1 BUÇUK MİLYONUNCU DOZ, TEKİRDAĞ'DA YAPILDI



Sağlık Bakanı Koca, 1 buçuk milyonuncu dozun Tekirdağ Şehir Hastanesinde uygulandığını ifadere ederek "1,5 milyonuncu doz aşı, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 milyon 416 bin 795'ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek" açıklamasını kaydetti.



