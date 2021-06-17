Pfizer'dan Covid-19 için sevindiren gelişme: Ölüm oranlarını azalttı

17 Haziran 2021 Perşembe, 12:22

Pfizer tarafından dün yapılan açıklamada, romatoid artrit ilacı Xeljanz'ın Brezilya'da hastanede yatan zatürre hastalarında ölüm ve solunum yetmezliğini azalttığını ve çalışmanın ana hedefini karşıladığı belirtildi.

Pfizer, ilaçla tedavi edilen hastalarda ölüm veya solunum yetmezliği oranının yüzde 18,1'e karşılık plasebo alanlar için oranın yüzde 29 olduğunu söyledi. Plasebo alan 17 hastaya kıyasla ilaçla tedavi edilen 20 hastada ciddi yan etkiler meydana geldi.

Koronavirüsün neden olduğu solunum yolu rahatsızlığına sahip 289 hastada test edilen ilacın, çalışma sonuçları New England Journal of Medicine'de yayınlandı.

JAK inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfına ait olan ve aynı zamanda otoimmün hastalık ülseratif koliti tedavi eden Xeljanz, henüz Covid-19 tedavisi için hiçbir ülkede onaylanmadı ve kullanımına izin verilmedi.