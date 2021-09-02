Bakan Koca'dan 100 milyon doz aşı açıklaması

02 Eylül 2021 Perşembe, 16:12

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.