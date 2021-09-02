Bakan Koca'dan 100 milyon doz aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısında birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonun geçildiğini bildirdi.

AA
02 Eylül 2021 Perşembe, 16:12
Bakan Koca'dan 100 milyon doz aşı açıklaması
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.


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