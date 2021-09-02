Bakan Koca'dan 100 milyon doz aşı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısında birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonun geçildiğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.
18 yaş ve üstü nüfusumuzun %78,5’i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 MİLYONU geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 2, 2021
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