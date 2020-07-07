Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' sorusu

07 Temmuz 2020 Salı, 13:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Salgına karşı kaç kişiyiz?' sorulu bir mesaj paylaştı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadelede, dün 1086 yeni hastamız ve 16 can kaybımız vardı. Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. Salgına karşı kaç kişiyiz?" ifadelerini kullandı.



