Bakan Pekcan açıkladı: Esnafa yeni destek paketi geliyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar için yeni bir destek paketi açıkladı. Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizinden vazgeçildi ve ana para borcuna 18 ay taksitle yapılandırma imkanı sağlandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa ve sanatkara yeni destek kararını açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Pekcan şu ifadeleri kullandı:
"Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi.
TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibariyle başlatıldı. Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
1/3) Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) March 19, 2021
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