Bakan Selçuk: Lütfen kurallara uyalım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; öğrencilerin yerinin okul olduğunu vurgulayarak, koronavirüs kurallarına uyulmasını istedi.

AA
19 Kasım 2020 Perşembe, 10:14
Bakan Selçuk: Lütfen kurallara uyalım
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Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla beklediğimiz çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde."


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