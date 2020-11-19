Bakan Selçuk: Lütfen kurallara uyalım

19 Kasım 2020 Perşembe, 10:14

Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla beklediğimiz çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde."