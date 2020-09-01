Bakan Selçuk'tan formalarla uzaktan eğitime katılan öğrencilere: Nasıl güzelsiniz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzatan eğitim derslerine okul formaları ile katılan öğrencilerin fotoğrafını paylaşarak, "Nasıl güzelsiniz bir bilseniz" dedi.

DHA
01 Eylül 2020 Salı, 11:07
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'daki hesabından, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim derslerine okul formaları ile katılan öğrencilerin fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk, "'Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde' dedik ama 'evde formaya gerek yok' demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız" dedi. 


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