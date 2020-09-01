Bakan Selçuk'tan formalarla uzaktan eğitime katılan öğrencilere: Nasıl güzelsiniz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzatan eğitim derslerine okul formaları ile katılan öğrencilerin fotoğrafını paylaşarak, "Nasıl güzelsiniz bir bilseniz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'daki hesabından, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim derslerine okul formaları ile katılan öğrencilerin fotoğrafını paylaştı. Bakan Selçuk, "'Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde' dedik ama 'evde formaya gerek yok' demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız" dedi.
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